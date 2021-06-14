"أنصار الله" تبث مشاهد لـ"12 أسيرا من الجيشين السعودي والسوداني"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وظهر في المشاهد التي وزعتها وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ"أنصار الله"، على أنها لجنود أسرتهم في عمليات عسكرية، أن "10 أسرى قالوا إنهم من منتسبي الألوية [18، 11، 4، 6، الملك عبد العزيز] في الجيش السعودي تعرضوا للأسر خلال هجوم والتفاف نفذته جماعة أنصار الله في منطقة جيزان".

وذكر المتحدثون في التسجيلات، التي عرضها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أرقامهم العسكرية والمناطق التي ينتمون إليها، وتفاصيل عن عملية أسر كل منهم من قبل مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة، مطمئنين أسرهم بأنهم في حالة جيدة ويتلقون معاملة حسنة.

​وطالب من ظهروا في التسجيل المرئي، القيادة السعودية بالتحرك لإعادتهم إلى بلادهم عبر صفقة تبادل مع جماعة "أنصار الله".

كما عرضت "أنصار الله" تسجيلاً لاثنين أشارت إليهما بأنهما أسيران من القوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، قال أحدهما إنه ينتمي إلى اللواء الخامس حزم في القوات البرية السودانية، وإنه غادر ونحو 1400 - 1450 آخرين بلاده بحرا عبر بورتسودان إلى جيزان ثم نقلوا لحماية الحدود السعودية اليمنية لحمايتها من مهربي المخدرات، وهناك تعرض للأسر في معركة بجبل الدود في الخوبة بمنطقة جيزان.

​وفي 29 أيار/ مايو الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، السيطرة على 40 موقعاً عسكرياً على امتداد 150 كيلو متراً في محور جيزان جنوب غربي المملكة، خلال عملية هجومية واسعة أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر أكثر من 200 من قوات الجيش السعودي والجيش السوداني وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، علاوة عن تدمير وإحراق أكثر من 60 آلية ومدرعة، حسب "أنصار الله".