شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يبحث مع مسؤول أممي استعدادات المؤتمر الدولي لدعم الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاستعدادات للمؤتمر الدولي الذي ستنظمه الأردن والسويد بالتعاون مع الوكالة لحشد الدعم المالي والسياسي لها.

وأكد الصفدي ولازاريني - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أهمية المؤتمر الذي سيعقد قبل نهاية العام الحالي في اعتماد استراتيجيات وخطط فاعلة لضمان استمرار دعم الوكالة لإدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية.

وشددا على أهمية عملية إعادة الإعمار في غزة وضرورة توفير الدعم اللازم لإعادة البناء وتلبية احتياجات القطاع في أسرع وقت ممكن.

وثمّن لازاريني الجهود الأردنية لحشد الدعم الدولي للوكالة، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة، وسدّ العجز المالي الذي تواجهه.

واتفق الصفدي ولازاريني على مواصلة التنسيق والتشاور ثنائياً ومع السويد وأعضاء "مجموعة ستوكهولم" حول سبل حشد الدعم الدولي اللازم، لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية وفق تكليفها الأممي.