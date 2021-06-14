شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة خطية من نظيره القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رسالة خطية من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله اليوم /الاثنين/ القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى السعودية حسن منصور الخاطر.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.