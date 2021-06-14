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وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة خطية من نظيره القطري

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القاهرة - سامية سيد -  تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رسالة خطية من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء (واس) أن الرسالة تسلمها نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله اليوم /الاثنين/ القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى السعودية حسن منصور الخاطر.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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