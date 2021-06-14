شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3 آلاف مرشح يدخلون سباق انتخابات أكتوبر في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، اليوم الاثنين، أن عدد المرشحين في الانتخابات التشريعية المقرر عقدها خلال أكتوبر المقبل بلغ 3 آلاف و523 مرشحاً.

وأكدت المفوضية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، "استبعاد 20 مرشحاً لمخالفتهم قانون الانتخابات، و5 مرشحين آخرين من العسكريين المستمرين في الخدمة". مؤكدة "عدم وجود قوائم جديدة لاستبعاد مرشحين حتى الآن".

ونقلت الوكالة عن مساعدة الناطق باسم المفوضية نبراس أبو سودة قولها، إنه "لا توجد حتى الآن قوائم جديدة لاستبعاد مرشحين من الانتخابات"، مبينةً أن "العمل جارٍ من جهات التحقق للمرشحين، ولم يحسم موضوع الاستبعاد".

وأوضحت أبوسودة أن "عدد المرشحين بلغ 3 آلاف و523 مرشحاً وتم استبعاد 20 مرشحاً منهم من ثم 5 مرشحين آخرين"، مشيرةً إلى أن "هذا الاستبعاد أوليٌ والقرار قابل للطعن أمام الهيأة العليا للانتخابات، وأن عدد المرشحين قابل للنقصان وليس للزيادة حسب ما يرد من جهات التحقق".