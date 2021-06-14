شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تطلق هاتف “Galaxy M32” في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تستعد شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونج، لإطلاق هاتف ”Galaxy M32“ متوسط المدى، في حدث رسمي 21 يونيو الجاري في الهند، وسيكون متاحًا للشراء من خلال ”Amazon India“.

وبالنسبة للتصميم، يتميز هاتف ”Galaxy M32“ بتصميم أنيق مع شق للكاميرا الأمامية على شكل حرف ”U“ وأطراف سميكة قليلًا. كما يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بوحدة كاميرا رباعية مربعة وفلاش ”LED“.

ويأتي الهاتف بزر للطاقة على الحافة اليمنى للجهاز، ليكون بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق.

ويحتوى هاتف ”Galaxy M32“ على شاشة ”AMOLED“ مقاس 6.4 بوصة توفر دقة ”FHD +“، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ودرجة سطوع تبلغ 800 شمعة. وتضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

وفي الخلف يحتوى الهاتف علي إعداد رباعى الكاميرا، إذْ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، كما يحزم الهاتف بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة.

وكشفت تقارير سابقه، أنه سيتم تشغيل هاتف ”Galaxy M32“ بواسطة معالج ”Helio G80“ أو ”Helio G85“.

ويتوفر هاتف ”Galaxy M32“ متوسط المدى في خيارين للذاكرة، الأول مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 جيجابايت من ذاكرة التخزين، والثانى مع مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 جيجابايت من ذاكرة التخزين.

وبالنسية للسعر والتوافر، من المتوقع أن يتراوح سعر الهاتف بين205 دولارات للخيار الأول و273 دولارًا للخيار الثاني، علي أن يتوفر الهاتف للبيع، من خلال موقع أمازون إنديا.