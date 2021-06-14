شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعلن إطلاق تحديثات جديد عبر «ناجز».. تعرّف على أبرزها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمات جديدة عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن من بين هذه الخدمات الجديدة، تطوير خدمة طلب نقض على الأحكام، وإتاحة الحصول على نص الحكم المعتمد” pdf”.

وأبانت الوزارة أن من بين التحديثات، تطوير واجهة المستخدم لاستعراض القضايا وتبويبها.