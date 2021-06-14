شكرا لقرائتكم خبر عن تديره عمالة وافدة.. «التجارة» تضبط معملاَ غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة من ضبط معملاً غير مرخص لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة، بمنطقة الرياض. وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر”، أن المعمل تديره مجموعة من العمالة الوافدة تعمل باسم أحد المواطنين. وأكدت الوزارة أنه تم ضبط المعمل والأدوات المستخدمة وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.

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