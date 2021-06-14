" الصحة العالمية" : انخفاض عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا عالميا للاسبوع السابع على التوالى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية فى مؤتمرها الصحفى نصف الاسبوعى حول تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم ان عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا قد انخفضت للاسبوع السابع على التوالى.



وفى المؤتمر الذى عقدته مساء اليوم الاثنين فى جنيف افاد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس ان الحالات لم تنخفض بسرعة كافية اضافة الى ان عدد حالات الوفاة ظل مساويا معربا عن القلق ازاء الوضع فى افريقيا .

واوضح ان لقاحات كورونا تنتقل الان عبر العالم بشكل اسرع ولكن من اجل وقف الجائحة ستكون هناك حاجة الى تحصين 70 % من سكان العالم على الاقل وهو مايحتاج الى قرابة 11 مليار جرعة من اللقاحات .

واكد مدير عام منظمة الصحة على ان التدابير الاجتماعية وتدابير الصحة العامة تظل عنصرا ناجعا للغاية فى مواجهة كل متغيرات الفيروس وحث الدكتور تيدروس البلدان على ان تكون تلك التدابير صارمة ولمدد أطول وان يتم مرعاة الزمان والمكان الذى تتخذ فيه تلك التدابير .