ابن الداعية محمد حسين يعقوب يكشف سبب استدعائه في قضية "خلية داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - ولفت نجل محمد حسين يقوب إلى أن والده يستعد لحضور الجلسة المقبلة للإدلاء بشهادته تنفيذا لأمر المحكمة، مؤكدا أن تغيبه في السابق، لم يكن متعمدا، بحسب "صحيفة الوطن" المصرية.

يذكر أن الداعية محمد حسين يعقوب والداعية محمد حسان، تغيبا عن حضور الجلسة الأولى الخاصة بمحاكمة 12 متهما ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة بـ "داعش إمبابة".

ولفتت الصحيفة إلى أن الدائرة الـ 5 إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في طرة، أصدرت قرار ضبط وإحضار لكل من محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، يوم السبت الماضي، إثر تغيبهما عن حضور الجلسة الثانية في القضية.

وكانت أسرة الداعية محمد حسان، أرجعت سبب تغيبه إلى ظروف صحية وأنه يعاني من آثار الجراحة، التي أجراها في مارس/ أذار الماضي.

ونقلت "صحيفة الدستور" المصرية، عن مصادر أمنية تأكيدها أن الداعية محمد حسين يعقوب، سيمثل أمام المحكمة، تنفيذا لقرارها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن المتهمين في قضية "خلية داعش إمبابة" قالوا إنهم تأثروا بـ "تفسيرات يعقوب وحسان".

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد مصادر قانونية أن المتهمين قالوا إن "ما فعلوه من جرائم متوافق مع التفاسير التي تعلموها منهما".

وأوضحت المصادر أن "دفاع المتهمين طلب حضور يعقوب وحسان، للإدلاء بشهادتهم، بشأن كون المتهمين إرهابيين أم لا، وما إذا كان ما فعلوه جاء في تفاسيرهم حول إقامة الشريعة أم أن اعتناقهم لـ "الفكر التكفيري" هو من عند أنفسهم.

ونقلت "صحيفة الدستور" عن مصادر أمنية تأكيدها الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة، الخاص بضبط وإحضار محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، اللذان لم يحضرا الجلسات السابقة أمام المحكمة رغم استدعائهما رسميا في مايو/ أيار الماضي.

ولفتت المصادر إلى أنه في حالة تبين وجود الرجلين خارج البلاد فإنه سيتم إدراجهم على قوائم ترقب الوصول، لتنفيذ قرار المحكمة الخاص بهذا الشأن.