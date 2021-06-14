شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: قبول استقالة عضوة مجلس السيادة عائشة موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عضوة المجلس عائشة موسى السعيد بقبول المجلس لاستقالتها.

وأثنى البرهان - خلال لقائه، اليوم /الاثنين/، مع عائشة موسى السعيد - على الجهود الكبيرة التي بذلتها عائشة إبان فترة عملها بالمجلس، مشيدا بالروح الوطنية العالية التي اتسمت بها خلال أداء مهامها كعضو بالمجلس.

ومن جهتها، أعربت السعيد، في تصريح صحفي، عن تقديرها لرئيس وأعضاء مجلس السيادة الإنتقالي على تعاونهم خلال فترة عملها بالمجلس، موضحة أن استقالتها جاءت بكامل إرادتها ووفقا لقناعاتها التي عبرت عنها في بيان الاستقالة الذي أصدرته في 12 مايو الماضي، لافتة إلى ضرورة توسيع مشاركة المرأة في المناصب الدستورية والمؤسسات الحكومية.