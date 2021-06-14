شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والسودان يبحثان تداعيات أزمة سد النهضة على المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي تداعيات أزمة "سد النهضة" على المنطقة.

وذكرت الخارجية العراقية - أنه خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي تستضيفه قطر، جرى بحث العلاقات الثنائيَّة وسُبل تعزيزها بين البلدين الشقيقين، كما جرى مُناقشة أهم القضايا على الساحة الإقليمية، وخاصة أزمة سد النهضة وتداعياتها على المنطقة.

وأكد وزير الخارجية العراقي حرص بلاده على الحوار والمفاوضات لحل جميع المشاكل بالطرق القانونية والجلوس إلى طاولة الحوار للحيلولة لمنع التصعيد وإرساء السلم والأمن الدوليين.