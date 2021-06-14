شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع السفير الأمريكى لدى طرابلس إجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع افتراضيا ظهر اليوم الاثنين، من بنغازى، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مع ريتشارد نورلاند، المبعوث والسفير الأمريكي إلى ليبيا، من واشنطن، وتناقشا في استحقاقات إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في تاريخها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وعقد تكتل إحياء ليبيا والتكتل المدنى الديمقراطى، سلسلة اجتماعات تنسيقية، في مدينة بنغازى، لدعم ومساندة إقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية، وكذلك تطوير التعاون بين هاتين المؤسستين سواء من جانب التدريب المشترك أو عقد الورش والحلقات الدراسية المتخصصة التى تهدف لرفع كفاءة العاملين بهاتين المؤسّستين.

كما تم بحث العمل على التوعية العامة بأهمية الخروج من نفق هذه الأزمة والانتقال نحو شرعية منتخبة مباشرة لمؤسسات الحكم، والعمل من أجل معالجة الاختناقات التى تحاصر المواطن نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى والانهيار الاقتصادي الراهنة.

يأتى ذلك على هامش التحضير لاجتماع التكتلات والأحزاب الذى سيُعقد في بنغازى من أجل التأكيد على أهمية تنظيم استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل.