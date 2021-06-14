شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: "مسيرة الأعلام" تهديد مباشر لجهود وقف العدوان على شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "مسيرة الأعلام التي ينوي اليمين المتطرف تنظيمها غدا الثلاثاء في شوارع القدس المحتلة، بما فيها البلدة القديمة، تهديد مباشر الجهود المبذولة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني".

وحذرت الخارجية الفلسطينية أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - من مغبة إجراء هذه المسيرة الاستفزازية ومخاطرها ونتائجها على الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة ووقف العدوان وجهود إحياء عملية السلام، معتبرة أن ذلك امتداد لاعتداء قوات الاحتلال المتواصل ضد المدينة المقدسة ومقدساتها ومواطنيها، وجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس المحتلة.

وأدانت عمليات الهدم التي نفذتها جرافات الاحتلال صباح اليوم في قرية ديرشرف غرب مدينة نابلس، والتي أدت لهدم 7 محلات تجارية وزراعية بحجة عدم الترخيص، كما أدانت إقدام قوات الاحتلال على هدم خيام سكنية بدوية قرب قرية الطيبة شرق رام الله تأوي 15 مواطنا ضمن مخطط لإخلاء وتهجير جميع التجمعات البدوية في المنطقة الواقعة بين محافظة رام الله والبيرة وأريحا.

وأدانت أيضا مواصلة جرافات قوات الاحتلال تجريف أراض فلسطينية قرب مدخل حزما لشق طريق لأغراض عسكرية، وتجريف مساحات واسعة من أراضي المزارعين الفلسطينيين في جيوس لأغراض التوسع الاستيطاني.