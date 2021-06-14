شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تكشف ملابسات فيديو المصاب والمرأة.. خلاف عائلي والقبض على المتورطين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة، فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة جدة الحادثة بتاريخ 2/ 11/ 1442 هـ.
واوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة أنه تم إيقاف المتورطين وتبين أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وبسبب خلاف عائلي بينهما تعرض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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