شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من نائب أمير الرياض بشأن سوق البطحاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة وضع سوق البطحاء وما يشهده من مخالفات والرفع بتقارير عاجلة عن ذلك. وأكد على جميع الجهات ذات العلاقة بتكثيف الرقابة والجولات الميدانية لمعالجة جميع المخالفات والتأكد من الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات.

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