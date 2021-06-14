ملك المغرب يصدر أمرا بشأن تسهيل عودة المغاربة إلى وطنهم

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان المملكة المغربية: "أمر جلالة الملك، حفظه الله، كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19".

وعقب قرار الملك، أعلنت شركة الطيران المغربية بتنظيم ترتيبات خاصة لتسهيل عودة المغاربة إلى وطنهم.

كما دعا الملك العاملين في قطاع السياحة، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، واستقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة مناسبة.