شكرا لقرائتكم خبر عن تكتل إحياء ليبيا والتكتل المدنى يؤكدان على أهمية الانتخابات الرئاسية 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد تكتل إحياء ليبيا والتكتل المدنى الديمقراطى، سلسلة اجتماعات تنسيقية، في مدينة بنغازى، لدعم ومساندة إقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية، وكذلك تطوير التعاون بين هاتين المؤسستين سواء من جانب التدريب المشترك أو عقد الورش والحلقات الدراسية المتخصصة التى تهدف لرفع كفاءة العاملين بهاتين المؤسّستين.



اجتماع الأحزاب والتكتلات الليبية في بنغازى

كما تم بحث العمل على التوعية العامة بأهمية الخروج من نفق هذه الأزمة والانتقال نحو شرعية منتخبة مباشرة لمؤسسات الحكم، والعمل من أجل معالجة الاختناقات التى تحاصر المواطن نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى والانهيار الاقتصادي الراهنة.



اجتماع الأحزاب والتكتلات الليبية في مدينة بنغازى

يأتى ذلك على هامش التحضير لاجتماع التكتلات والأحزاب الذى سيُعقد في بنغازى من أجل التأكيد على أهمية تنظيم استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل.