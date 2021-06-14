شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب السعودية عضوا أصيلا فى مجلس منظمة العمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخبت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عضوا أصيلا فى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة (2021-2024)، وذلك ضمن برنامج الدورة الـ (109) لمؤتمر العمل الدولى المنعقد افتراضياً خلال الفترة من 3-19 يونيو الجاري.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن المملكة اكتسبت خبرة من خلال تعاملها مع القضايا العمالية الدولية، ومكّنها ذلك من الحصول على التأييد الكامل من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية، لتحظى بذلك على هذا المنصب الأممي المميز لدى المنظمة.



وأكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي أن هذا الانتخاب ثمرة الجهود الرامية لمساندة سوق العمل والعمال في المملكة، لاسيما في إنجاح مواجهة التحديات المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على سوق العمل، واستضافة المملكة التاريخية لقمة مجموعة العشرين العام الماضي، ويعكس هذا الانتخاب المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة إقليميًا ودوليًا، خاصة في مجال ترسيخ القيم العمالية.



يذكر أن منظمة العمل الدولية تجرى انتخابات لتحديد أعضاء مجلس إدارة المنظمة كل ثلاث سنوات، وتقوم الدول الأعضاء في المنظمة بانتخاب أعضاء المجلس خلال مؤتمر العمل الدولي عن الفرق الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال).