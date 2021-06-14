شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز العراق، بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (ILO) بصفة عضو مناوب للمدّة (2021-2024)، وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف - فى بيان اليوم الاثنين - "أن ذلك جاء خلال الانتخابات التى جرت بشكل افتراضي على هامش أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي لهذا اليوم فى جنيف، وذلك للمكانة التى يتمتع بها العراق داخل المنظمة ومجلس إدارتها والمساهمات البناءة في الاجتماعات ذات الصلة".

وكان خبراء منظمة العمل الدولية، قالوا إنه من المتوقع أن تسهم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في بطالة عالمية لأكثر من 200 مليون شخص العام القادم ، مع تضرر النساء والشباب العاملين بشكل أكبر.

كما أكدت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الجديد الصادر بعنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021" أنه على الرغم من أن دول العالم "ستخرج" من الأزمة الصحية المستمرة، إلا أن "خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن".