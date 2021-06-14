الدفاع المدني يسيطر على حريق بمستودع للمواد الكيميائية في جدة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع بمستودع للمواد الكيميائية بحي الخمرة جنوب المحافظة. وأوضحت المديرية أنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات. وذكرت محافظة جدة، أن مساحة المستودع الذي اندلع فيه الحريق تبلغ 1400 م2، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني نجحت في السيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

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