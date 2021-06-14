يوليفون تطلق الحاسوب اللوحي A7 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت يوليفون الحاسوب اللوحي A7 الجديد، الذي يمتاز بتقنية الاتصالات الهاتفية الجوالة LTE ويعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 11.



وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد ينبض بداخله المعالج SC9863A ثماني النوى من شركة Unisoc، ومدمج به مودم LTE حتى يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى الإنترنت أثناء التنقل.

ويدعم الحاسوب اللوحي الجديد تشغيل بطاقتي SIM، وتبلغ أبعاده 6ر243 x 4ر162 x 9ر7 ملم ولا يتعدى وزنه 566 جراما.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 10.1 بوصة تعمل بدقة الوضوح 1920 x 1200 بيكسل مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويدعم الحاسوب اللوحي يوليفون A7 الجديد الاتصال بشبكة الواي فاي عن طريق معيار 802.11 a/b/g/n/ac/ax وتقنية البلوتوث 5.1، مع دعم النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وGlonass وBeidou مع توافر مستشعر التسارع.

ويزخر الجهاز الجديد بمنفذ USB-C لتبادل البيانات وشحن البطارية سعة 7680 مللي أمبير.