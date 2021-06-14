اخبار الخليج

ارتفاع ضغط الدم قد يؤذي العين أيضاً وقد يُلحق ضرراً بالأوعية الدموية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع ضغط الدم قد يؤذي العين أيضاً وقد يُلحق ضرراً بالأوعية الدموية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن ارتفاع ضغط الدم قد يؤذي العين أيضاً، وقد يُلحق ضرراً بالأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين.

 

وأضافت الرابطة أنه يمكن الاستدلال على ذلك بملاحظة بعض الأعراض مثل الدوار، واضطرابات الرؤية، مشددة على ضرورة أخذها على محمل الجد وعلاجها على وجه السرعة لأنها قد تؤدي في أسوأ الأحوال إلى العمى.

 

وإلى جانب العلاج بالدواء يمكن مواجهة ارتفاع ضغط الدم بنظام غذائي صحي قليل الملح، والمواظبة على ، والأنشطة الحركية، والإقلاع عن التدخين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا