الصحة الكويتية تعلن إصابة بعض الحالات بالمتحور الهندى من فيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الاثنين، تأكد إصابة بعض الحالات بالمتحور الهندى من فيروس كورونا.

وأوضح السند - لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في الكويت ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

وأشار السند إلى أنه تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم ، فقد اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس، مجددا الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية، والحرص على التطعيم.