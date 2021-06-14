وزيرة خارجية لبنان تتوجه إلى قطر للمشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية العرب

القاهرة - سامية سيد - غادرت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر بيروت متوجهة إلى قطر للمشاركة فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب.

وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم الاثنين، أن عكر ستشارك في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والذي سيعقد غدا الثلاثاء، فى الدوحة، ومن المقرر أن يناقش عددا من الملفات والقضايا ذات الشأن العربي.