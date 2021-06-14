شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 13 إرهابيا فى العراق خلال يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتلت القوات الأمنية العراقية، أكثر من 13 إرهابيا بمستويات مختلفة من الجماعات الإرهابية خلال شهر يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم الجهاز جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، صباح النعمان - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد إن حصيلة العمليات خلال هذا الشهر أسفرت عن قتل وتصفية أكثر من 13 إرهابيا في مستويات مختلفة من العصابات الإرهابية، فضلا عن القبض على عدد من الإرهابيين، وتدمير عدد من الكهوف والمضافات، مؤكدا أن جهاز مكافحة الإرهاب مستمر في مطاردة وملاحقة الإرهاب.

وأشار إلى أن عملية الأرض السوداء نفذت من قبل الجهاز، وبالتعاون مع قوات البيشمركة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، موضحا أن هناك تنسيقا عاليا مع طيران الجيش.

من ناحية أخرى، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية من القبض على 8 متسللين من سوريا غربي محافظة نينوى.

وذكرت المديرية - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود عدد من المتسللين من الأراضي السورية باتجاه أراضينا عن طريق التهريب وبمساعدة الكاميرات الحرارية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة (15) وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة (71) من نصب كمين محكم للمتسللين الثمانية .. والقبض عليهم في منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى".

وأشارت المديرية إلى أن المتسللين قدموا بمساعدة أحد المهربين، مؤكدا أنه تم إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وفي السياق، ألقت وزارة الداخلية العراقية القبض على أحد قيادي تنظيم (داعش) والمكني (أبو رحمه) في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "أنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة صلاح الدين، مطلوب وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأشارت إلى أن الإرهابي كان يشغل منصب أحد شرعيي داعش، فضلا عن عمله ضمن المفارز الإرهابية الوهمية، ومايسمى ديوان المساجد وعمل مؤذن لجامع العيثات في قضاء الحويجة، وكذلك اشتراكه بعدة عمليات إرهابية، ضد القوات الأمنية والمواطنين الذين لم يبايعوا العصابات الإرهابية قبل عمليات التحرير، وأنه تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية.