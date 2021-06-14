شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: غزة تحتاج إلى إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية أن هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بأخرى من شأنها التسريع ببناء ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم ، مضيفا أن غزة تحتاج إلى جانب إعادة الإعمار، إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الانتاجية من العمل.