شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: سقوط طائرة حوثية مفخخة بمنطقة عسير فى السعودية دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المملكة العربية السعودية سقوط طائرة من دون طيّار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باليمن على إحدى المدارس، دون حدوث أي إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، قوله: إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وأضاف: "وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث".