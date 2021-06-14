شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب يعطى الأولوية لفلسطين باجتماعه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أعمال دورته الـ13 حضوريا غدا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العراق، وبمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب، لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها الأربعاء المقبل برئاسة السودان، وكذلك اعتماد التوصيات التى رفعتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي فى ختام أعمال دورتها (95) التي عقدت أمس.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، فى تصريح اليوم" أن هذه الدورة الوزارية للمكتب التنفيذي التي ستنعقد حضوريا تكتسي أهمية خاصة في سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية التي تتصدر مشروع جدول أعمال المناقشات انطلاقا من البند المتعلق "بالاستراتيجية الإعلامية العربية" و" خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج " في ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة لهذه القضية العادلة بروح من الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الإعلام العربي.

وأضاف خطابي أن هذه الدورة ستبحث سبل تحديث آليات عمل كل من هاتين الوثيقتين المرجعيتين وتفعيلهما وخاصة ما يتعلق بتكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية، والانخراط الفعال للإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإنتاج محتوى إعلامي مهني متعدد الأبعاد لاحتواء الإسقاطات النمطية والأحكام المسبقة المسيئة للصورة الجماعية العربية لدى الآخر.

وأوضح الأمين العام المساعد، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال فى تصريحه اليوم، أن هذه الاجتماعات الوزارية ستتدارس أيضا قضايا أخرى تهم مستقبل الإعلام العربي منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.

ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشروعات القرارات فى ضوء التوصيات التى أعدتها اللجنة الدائمة إلى مجلس وزراء الإعلام العرب بكامل هيئته بعد غد الأربعاء للنظر فى إقرارها.

ويضم المكتب التنفيذي فى عضويته، العراق (رئيسا) ومصر (نائبا) وعضوية كل من "السعودية وتونس والجزائر وفلسطين وقطر وسلطنة عمان" بالاضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الإعلام والاتصال ) .