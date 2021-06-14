شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن تلقى أكثر من 435 ألف شخص لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطنة عمان، أن إجمالي الذين تلقوا اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة بلغ 435 ألفًا و90 شخصا بنسبة 12%، منذ بداية الحملة وحتى أمس.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ 264 ألفا و335 شخصا بنسبة 61% فيما بلغ إجمالي المُطعّمين بجرعتين 170 ألفا و755 شخصا بنسبة 39%.

وتواصل وزارة الصحة العمانية حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا الذين تلقوا الجرعة الأولى ومضى عليها 10 أسابيع أو أكثر والتطعيم بالجرعة الأولى لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وتسعى الوزارة إلى تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المُضاد لفيروس كورونا الذين تبلغ أعمارهم من 12 سنة فما فوق أي ما يعادل 70% من السكان وتُنفذ على مراحل حسب توريدات اللقاح وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحصين.