شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطلق حملة توعوية لحماية الأطفال على السوشيال ميديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق جامعة الدول العربية والمجلس العربى للطفولة والتنمية، فعالية الحملة الإعلامية التوعوية "حماية الأطفال فى مواقع التواصل الاجتماعى "تحت شعار "إنترنت آمن لأطفالنا" يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021.

وتقوم فكرة الحملة على إطلاق خمس فيديوهات لكل حلقة رسالة خاصة بها من خلال إعادة محاكاة القصص العالمية المشهورة ولكن بحبكة من الانترنت للتوعية بالأخطاء التى قد يرتكبها الطفل على الشبكة العنكبوتية والتى تؤثر بدورها فى أحداث القصة.

وتهدف الحملة إلى التعريف بفرص ومخاطر التقنية الرقمية الحديثة وتوعية الوالدين والأطفال بأهمية الاستخدام الآمن لوسائل التقنية الرقمية الحديثة، وإلقاء الضوء على آليات تمكين الأطفال من استخدام تلك الرسائل.