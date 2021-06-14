شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة عراقية تقضى بإعدام المفتى الشرعى لتنظيم القاعدة بصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكمًا بإعدام المفتي الشرعي في تنظيم القاعدة الإرهابية بمحافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "الإرهابي اعترف بعمله كمفتي شرعي في عصابات القاعدة الإرهابية ويعد من مؤسسيها في "الشرقاط" وجمعته عدة لقاءات بالإرهابي الزرقاوي".

وأضاف البيان أن "الإرهابي اعترف بإصداره فتاوى تفيد بقتل أحد أفراد الجيش والشرطة إضافة إلى اشتراكه بعدة جرائم خطف وقتل واستهدافه لقوات البيشمركة"، لافتا إلى أن "المدان هو مسؤول شعبة المعلومات لما يسمى بولاية جنوب الموصل وقام بشراء الأسلحة وتوزيع الرواتب على مجرمي داعش".