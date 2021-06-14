شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الأردنى يصادق على لائحة الاتهام فى قضية التحريض على مناهضة النظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على القرار الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين، المتهمان في جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في الأردن، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة في البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام؛ ليتم فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة، لـ "بترا"، إنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.