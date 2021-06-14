شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف مطار بغداد الدولى بطائرة مسيرة مفخخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الاثنين، استهداف الجناح العسكرى بمطار بغداد الدولى بطائرة مسيرة مفخخة، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن هذا الهجوم يعد الثانى فى أقل من أسبوع حيث استهدفت طائرة مسيرة مفخخة يوم الأربعاء الماضى مطار بغداد الدولى.

وفى وقت سابق، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة فى كركوك.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت القيادة فى بيان لها، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة وبإشراف قائد الفرقة من تنفيذ عملية تفتيش فى منطقة الشجرة بقضاء الحويجة في كركوك، أسفرت عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والصواريخ بالإضافة إلى العثور على مولد كهربائى".

وأشارت إلى أنه "تم رفع جميع المواد والتعامل معها أصوليا".