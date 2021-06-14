شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا ببغداد: لن يكون هناك استقرار في العراق مع بقاء فصائل مسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رأى السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي أن الوضع الأمني في العراق معقد جدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفصائل المسلحة تهدد الحكومة والتحالف الدولي.

وأكد السفير البريطاني في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز"، أنه من الضروري محاسبة ومحاكمة المتورطين في الهجمات التي تعرض لها التحالف الدولي وكذلك المسؤولين عن عمليات الاغتيالات التي تطال الناشطين.

وشدد السفير البريطاني على أنه لن يكون هناك استقرار في العراق طالما بقيت بعض الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة .

وأضاف أن بلاده تشعر بالقلق من الدعم الإيراني للفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة العراقية، لافتا في الوقت ذاته أنه يجب على إيران أن تدعم مؤسسات الدولة العراقية لا الفصائل الخارجة عن سيطرة الدولة .