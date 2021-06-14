شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية صحو بالإمارات وحار في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، لطقس اليوم الإثنين الموافق 14 يونيو 2021، حيث أشار المركز الوطني للأرصاد الدوية في المملكة العربية السعودية، إلى نشاط للرياح السطحة المثيرة للأتربة والغبار، وفي الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الدوية في المملكة العربية السعودية، إن طقس اليوم الإثنين ، تنشط فيه الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد تأثيرها الى منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير. كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.

وبخصوص الرياح السطحية، فهي غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فهو متوسط الموج .

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س.. وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً غرباً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:40..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 و المد الثاني عند الساعة 22:58 و الجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:48.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 39 29 80 40 دبــي 38 30 85 20 الشارقة 38 29 85 20 عجمان 37 29 90 15 أم القيوين 37 28 85 20 رأس الخيمة 35 29 85 35 الفجيرة 38 31 80 45 العين 44 26 85 50 ليوا 42 24 85 25 الرويس 36 30 70 25 السلع 37 27 75 15 دلما 35 29 80 20 طنب الكبرى 35 28 85 20 طنب الصغرى 35 28 85 20 أبو موسى 39 29 80 40

طقس الكويت

قال مركز الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم، سيكون ليلًا حار إلى مائل للحرارة و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 30 - 60 كم/ساعة .

أما نهارًا فيكون حار و مغبر والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة 40 - 70 كم/ساعة .

وحذر المركز من رياح شمالية غربية نشطة الى قوية تزيد سرعتها عن 70 كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى اقل من 1000 م وقد تنعدم احيانا على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي الى ارتفاع الامواج لاكثر من 7 قدم.

طقس البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ويكون مغبر أحيانا.

وأوضحت أن الرياح شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة ورتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا وتقل سرعتها لتصل من 10 إلى 15 عقدة خلال الليل، مع تحذير من رياح شديدة السرعة، و ارتفاع الموج من قدمين إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 8 أقدام في عرض البحر