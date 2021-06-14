شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 37 شخصا أثناء محاولة للهجرة غير المشروعة فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات ميناء الصيد البحري بميناء طانطان المغربي، بتنسيق مع البحرية المغربية، اليوم ، من إنقاذ 37 شخصا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة، كانوا على متن قارب مطاطي عالق بعرض سواحل طانطان.

وأفادت المصادر بأنه تم التحرك الفوري بواسطة زوارق الإنقاذ ، حيث تم الوصول إلى القارب العالق وإنقاذ ركابه و نقلهم نحو ميناء طانطان.

وأوضحت المصادر أن القارب كان يحمل على متنه 22 رجلا و13 امرأة ورضيعين، قاموا بعملية الإبحار الليلة الماضية انطلاقا من منطقة وادي درعة بالقرب من ساحل طانطان.