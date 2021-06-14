شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد مجددا دعم بلاده للمسار السياسى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مجددا، دعم بلاده للمسار السياسي في الشقيقة ليبيا، معربا عن الارتياح للديناميكية التي تشهدها العلاقات التونسية الليبية في الأونة الأخيرة خاصة من خلال تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين وعودة الحركة التجارية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الجرندي، اليوم الأحد، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش.. مشيرا إلى أن الاتصال يندرج في إطار تنسيق المواقف بين البلدين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما تلك التي ستعرض على أجندة أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده الأسبوع القادم.

وعلى صعيد آخر، أشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وفي مقدمتها اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين.