شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الحكومة الليبية: مطلوب توحيد الخطاب الإعلامي ونبذ الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حسين اعطية القطراني، على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي ونبذ خطاب الكراهية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، للاطلاع على سير عمل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في بنغازي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان لها الأحد، إن الاجتماع ضم رئيس المؤسسة الليبية للإذاعة والتلفزيون والمدير التنفيذي لقناة الفضائية الليبية ورئيس ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء بمدينة بنغازي شرق البلاد.