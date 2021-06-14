شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو المواطنيين لأخذ اللقاحات للخروج من مرحلة الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، جميع المواطنين إلى التوجه لمراكز التطعيم، وأخذ اللقاحات اللازمة لمكافحة وباء فيروس كورونا، والسماح بعودة الحياة بشكلها الطبيعي والخروج كلياً من مرحلة الوباء.

وأوضح اشتيه - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - توافر ثلاثة أنواع من اللقاحات وهي فايزر، وسبوتنيك، وأسترازانيكا، مشيدا بجهد القطاع الصحي والوزارات والأجهزة الأمنية، من أجل حياة المواطنين وصحتهم وعافيتهم، وذلك خلال تفقده مركزي التطعيم والفحص الخاصين بـ "كورونا" في رام الله، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة وعدد من كوادر الوزارة.

واطلع اشتية على سير وآلية عمل المركزين، مستمعاً من المواطنين عن مدى رضاهم على الخدمة المقدمة لهم من قبل الطواقم الطبية.

وقال رئيس الوزراء "بدأنا بإعطاء الأولية للطواقم الطبية وكبار السن والأكثر عرضة للأمراض، وانتقلنا الآن للفئات العمرية الأقل، والأمر المهم أن الطواقم لا تنتظر أن يأتي المواطن إليها، بل هناك زيارات ميدانية تقوم بها إلى القرى والمخيمات والمدن، من أجل التطعيم لنقوم بواجبنا لحماية شعبنا".