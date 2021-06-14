شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية السعودي: نسعى لتهيئة الظروف المناسبة لأداء الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الجهات المسؤولة عن الحج بالسعودية تعمل بما يخدم ضيوف بيت الله الحرام، وتسعى لتهيئة الظروف المناسبة ليقوموا بحجهم على أكمل وجه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال استقبال الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر الوزارة، وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الشيخ محمد قاسم حليمي، والوفد المرافق له.

وأوضح الدكتور آل الشيخ أن دعاة وزارة الشؤون الإسلامية على درجة عالية من العلم الشرعي والاعتدال والوسطية، الذي يخدم الحاج ويحقق متطلباته في الفتوى وطلب النصح، وأن قرار قصر الحج على حجاج الداخل قرار حكيم يجسد الحرص على إقامة شعيرة الحج، وفق معايير السلامة في ظل استمرار جائحة كورونا، مع المحافظة على أرواح الحجاج لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه، أشاد وزير الإرشاد والحج والأوقاف الأفغاني بقرار الحكومة السعودية قصر الحج، هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الإسلام دين الحفاظ على الإنسانية والحفاظ على الأمة، وأن قيادة المملكة تهتم وتحرص على سلامة ضيوفها في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة.