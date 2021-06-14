الفريق البرهان يرحب بمساعى الاتحاد الأفريقى لمعالجة أزمة سد النهضة

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القاهرة - سامية سيد - رحب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، بمساعى الاتحاد الأفريقى لمعالجة أزمة سد النهضة والتوترات الحدودية مع إثيوبيا.

والتقى البرهان، اليوم الأحد، مع وفد الاتحاد الأفريقى برئاسة رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقى، وعضوية كل من أدولى بكولى رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ومحمد حسن ود لباد كبير مستشارى المفوضية، والسفير محمد بلعيش رئيس مكتب الاتحاد الأفريقى بالخرطوم، بحضور الدكتورة مريم الصادق المهدى وزيرة الخارجية السودانية.

وأشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالدور الذى يضطلع به الاتحاد فى معالجة القضايا الإفريقية، مؤكدا ثقته التامة فى مقاربات الاتحاد الأفريقى لحل قضايا القارة داخل البيت الإفريقي.

من جانبها، قدمت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدى، عرضا مفصلا للوفد الأفريقى، حول أزمة سد النهضة والتوتر الحدودى مع إثيوبيا، وجددت تمسك السودان بالتوصل لاتفاق قانونى وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

من جهته، أكد موسى فقى، وقوف الاتحاد الأفريقى مع قضايا السودان ودعمه ومساندته لحكومة الفترة الانتقالية لتجاوز التحديات الماثلة، داعيا أطراف الفترة الانتقالية إلى إجراء حوار وطنى داخلى حول قضايا الانتقال دون إقصاء.