شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تعيد فتح سفارتها في نيروبي وتدعو كينيا إلى إجراء مماثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الصومالية أن سفارتها في كينيا ستعيد فتح أبوابها، داعيةً الحكومة الكينية إلى اتخاذ إجراء مماثل.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الصومالية ، أن هذا الإعلان بعد يومين فقط من رفع كينيا الحظر المفروض على الرحلات الجوية من وإلى الصومال الذي استمر ما يقارب الشهر.

يذكر أن الرحلات الجوية المباشرة بين مقديشو ونيروبي استؤنفت اليوم بعد أن توصلت الحكومتان الصومالية والكينية إلى اتفاق بشأن إعادة العلاقات بينهما.