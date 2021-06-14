شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز ضوابط الحج هذا العام فى ظل جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعرض الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودى ونائب وزير الحج الدكتور عبد الفتاح مشاط، ضوابط وآليات حج هذا العام ، خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل ، وفق ما نقلت العربية .

وحدد من 18 إلى 65 سنة هو السن المسموح به لحج هذا العام، على أن يقتصر العدد على 60 ألف حاج ، ويكون الحجاج محصنين باللقاح، ويتم تحصين جميع العاملين بموسم الحج باللقاح أيضا.

والأولوية لقبول الحجاج ستكون لمن لم يقم بالحج من قبل، وستكون هناك أماكن مخصصة للعزل الصحى .

وأشار وزير الصحة إلى أن من أهم أسباب قرار قصر الحج على الداخل فقط، هو عدم توفر لقاحات بشكل كاف وظهور تحورات للفيروس.

وأكد أنه استجابة للتحذيرات من تفشى الوباء أثناء التجمعات البشرية، تم وضع نموذج يراعى أعلى درجات الحماية الصحية .

وعلى صعيد متصل، أكدت هيئة كبار العلماء في السعودية، الجمعة، أن قرار قصر حج هذا العام موفق للحفاظ على حياة الناس، كما رحبت البحرين والإمارات والكويت ومصر، بقصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.