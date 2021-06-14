شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: سيارات ذوي الإعاقة معفاة من الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات من خارج ‏المملكة، مع دفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 15%.

واشترطت الهيئة للاستفادة من الإعفاء، أن تكون المركبة معدة ‏ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تقاد باليدين دون ‏الرجلين.

وشددت “الجمارك على أنه لا ‏يسمح ‏باستيراد السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف التي تجاوز‎ ‎عمرها‎ 5 ‎سنوات.

يشار إلى أن الرسوم الجمركية على استيراد السيارات تمثل 5% من قيمة المركبة.