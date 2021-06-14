شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: سيارات ذوي الإعاقة معفاة من الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات من خارج المملكة، مع دفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 15%.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الإعفاء، أن تكون المركبة معدة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تقاد باليدين دون الرجلين.
وشددت “الجمارك على أنه لا يسمح باستيراد السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف التي تجاوز عمرها 5 سنوات.
يشار إلى أن الرسوم الجمركية على استيراد السيارات تمثل 5% من قيمة المركبة.
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