شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن القبول الموحد للكليات والمعاهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم الإثنين، عن فتح باب القبول الموحد للفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ للكليات والمعاهد التابعة لها في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 ذو القعدة 1442هـ ولمدة خمسة أيام، عبر بوابة القبول الموحد عبر (الــرابـط).

وأوضحت الهيئة الملكية بأن حملة الشهادة الثانوية – علوم طبيعية – مسار علمي عليهم التقدم إلى كلية الجبيل الصناعية وكلية الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني، بالإضافة إلى كلية ينبع الصناعية، وكلية ينبع الجامعية ومعهد ينبع التقني، كما يتوجه حاملو شهادة العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية والعربية والإدارية والعلوم الاجتماعية بمساريها الأدبي والإداري، إضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية أو ما يعادلها إلى كلية الجبيل الجامعية فرع الطالبات فقط، ومعهد الجبيل التقني وكلية ينبع الجامعية لفرع الطالبات أيضا.

وحددت الهيئة شروط القبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون خريجاً من المرحلة الثانوية بحد أقصى عامي 1437هـ / 1438هـ فما فوق، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد، كما يجب أن تكون نتائج اختباراته للقدرات العامة والتحصيلي بتاريخ العام الدراسي عام 1437 / 1438هـ فما بعد، وأن يكون لائق طبياً.