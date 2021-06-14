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بأكثر من 90%.. "نوفافاكس" الأمريكية تؤكد فاعلية لقاحها ضد كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة "نوفافاكس" الأمريكية، الإثنين، إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد على 90% بما في ذلك ضد المتحوّرات.

 

ويأتي الإعلان بعد دراسة أجريت على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضافت الشركة في بيان أن اللقاح "أظهر حماية بنسبة 100% ضد الأمراض المتوسطة والشديدة و90,4% في الإجمال".

 

وأشارت إلى أن "الدراسة شملت 29,960 مشاركاً في 119 موقعاً في الولايات المتحدة والمكسيك لتقويم فعالية اللقاح وسلامته والمناعة التي يوفّرها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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