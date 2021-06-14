لبنان يرغب في مواصلة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - سبوتنيك. جاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون: "أبلغ الوسيط الأمريكي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، السفير جون دوروشيه، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أمريكية واستضافة دولية".

وأوضح أن الهدف من هذا هو "الوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية".

وطلب الرئيس عون من الوسيط الأمريكي "أن يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة، لأن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه".

وأعرب الرئيس عون عن أمله في "أن تلقى المساعي التي سوف يبذلها السفير دوروشيه مع المسؤولين الإسرائيليين نتائج إيجابية، آخذين في الاعتبار وجود حكومة جديدة في إسرائيل، الأمر الذي يتطلب ربما جهدا إضافيا لعدم حصول المزيد من التأخير في المفاوضات التي لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها"، وفق البيان.

وشدد الرئيس عون على "انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة برا وبحرا"، لافتا إلى أن "لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات".