انطلاق مباحثات بين وزير خارجية مصر ونظيره القطري في الدوحة... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك الحساب الرسمي للمتحدث باسم الخارجية المصرية عبر "تويتر" صورا من اللقاء، وكتب معه: "تبدأ الآن جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين".

​ويحمل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال زيارته للدوحة رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation