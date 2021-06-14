التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مدينة خميس مشيط السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أن: "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

​وأكد التحالف: "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفا "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

​وكان التحالف العربي قد أعلن يوم الخميس الماضي، اعتراض طائرة من دون طيار مفخخة، وتدميرها فوق مدينة خميس مشيط.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.