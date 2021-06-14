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شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يحدد موعد استرداد مبالغ الحالات الطارئة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه يتم استرداد المبالغ المالية المدفوعة في الحالات الطارئة من قبل المستفيد، خلال 15 يومًا من تقديم الطلب لشركة التأمين.
وقال حساب “الضمان الصحي” في تويتر: “عند دفعك لمبالغ مالية في الحالات الطارئة، فإن شركة التأمين تلتزم بسدادها خلال 15 يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترجاع”.
من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي، أن الأمراض المزمنة تتم تغطيتها بوثيقة التأمين، وفي حال ثبت أن الشخص المؤمن له قدَّم معلومات خاطئة في نموذج الإفصاح، فإنه يحق للشركة رفع سعر التأمين.
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